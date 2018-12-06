Компания Apple выпустила в продажу быструю зарядку для iPhone и iPad Pro





Изначально адаптер быстрой зарядки мощностью 18 Ватт предназначался исключительно для iPad Pro. Он и продавался только с ним в комплекте, поэтому для его приобретения приходилось отдельно покупать планшет. Однако к этому «заряднику» можно было подключить iPhone, поэтому фирма Apple решила продавать его отдельно от планшета.Начальная цена адаптера быстрой зарядки для iPhone и iPad Pro составила 2890 рублей. Стоит отметить, что вместе с «зарядником» в продажу поступил прозрачный чехол для смартфона iPhone XR стоимостью 3490 рублей.