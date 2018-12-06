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Компания Apple выпустила в продажу быструю зарядку для iPhone и iPad Pro

Компания Apple объявила старт начала продаж адаптера быстрой зарядки для iPhone и iPad Pro. Устройство отдельно от телефона или планшета можно приобрести как на официальном сайте, так и в продаже в розницу.

Компания Apple выпустила в продажу быструю зарядку для iPhone и iPad Pro


Изначально адаптер быстрой зарядки мощностью 18 Ватт предназначался исключительно для iPad Pro. Он и продавался только с ним в комплекте, поэтому для его приобретения приходилось отдельно покупать планшет. Однако к этому «заряднику» можно было подключить iPhone, поэтому фирма Apple решила продавать его отдельно от планшета.

Начальная цена адаптера быстрой зарядки для iPhone и iPad Pro составила 2890 рублей. Стоит отметить, что вместе с «зарядником» в продажу поступил прозрачный чехол для смартфона iPhone XR стоимостью 3490 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:32

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