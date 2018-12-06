Виктория Боня в студии Малахова на всю страну нецензурно выругалась

«Мы на федеральном канале, Вика! Ты с ума сошла?», — говорит журналист Андрей.

Проживавшая большую часть своей сегодняшней жизни за рубежом Боня на российском телевидении вела себя не очень толерантно. Девушка тоже высказалась о ребятах, речь была довольна эмоциональна, а в конце ее вообще понесло.В своей речи Виктория сказала, что все могли наблюдать на видео, как два в общем-то неплохих спортсмена избивают человека, однако никто не видит, какими словами их оскорблял водитель.Бывшая участница реалити-шоу говорит, что этот водитель с вызовом сказал: «Слышь ты, петух! Я тебя не повезу!». Если бы этот водитель такое ляпнул бы в адрес представителя Кавказа, то ему отрезали голову и даже не завели уголовное дело.Потом она напомнила, как чиновник Пак находился в ресторане, а рядом сидели спортсмены с девочками. И совсем не важно, кто эти девушки, стриптизерши или врачи.«И их называют…» , - эмоционально непечатным словом заканчивает речь Вика. Но тут уже не выдержал Малахов. Он закричал, что они находятся на федеральном канале.Однако, по всей вероятности, Малахов не пожалел, что пригласил скандальную личность на свою передачу, ведь это только добавило рейтингов его программе.