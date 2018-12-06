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Виктория Боня в студии Малахова на всю страну нецензурно выругалась

Накануне на программе Андрея Малахова «Прямой эфир» опять обсуждались российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В этот раз в студию гостьей пригласили знаменитую участницу телепроекта Дом-2, модель и ведущую Викторию Боню.
Виктория Боня в студии Малахова на всю страну нецензурно выругалась

Проживавшая большую часть своей сегодняшней жизни за рубежом Боня на российском телевидении вела себя не очень толерантно. Девушка тоже высказалась о ребятах, речь была довольна эмоциональна, а в конце ее вообще понесло.

В своей речи Виктория сказала, что все могли наблюдать на видео, как два в общем-то неплохих спортсмена избивают человека, однако никто не видит, какими словами их оскорблял водитель.

Бывшая участница реалити-шоу говорит, что этот водитель с вызовом сказал: «Слышь ты, петух! Я тебя не повезу!». Если бы этот водитель такое ляпнул бы в адрес представителя Кавказа, то ему отрезали голову и даже не завели уголовное дело.

Виктория Боня в студии Малахова на всю страну нецензурно выругалась

Потом она напомнила, как чиновник Пак находился в ресторане, а рядом сидели спортсмены с девочками. И совсем не важно, кто эти девушки, стриптизерши или врачи.

«И их называют…» , - эмоционально непечатным словом заканчивает речь Вика. Но тут уже не выдержал Малахов. Он закричал, что они находятся на федеральном канале.

«Мы на федеральном канале, Вика! Ты с ума сошла?», — говорит журналист Андрей.

Однако, по всей вероятности, Малахов не пожалел, что пригласил скандальную личность на свою передачу, ведь это только добавило рейтингов его программе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:43

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