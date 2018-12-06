"Дом-2": Александра Черно заявила, что малообеспеченным семьям рожать детей нельзя





Напомним, что в паре у девушки и её парня Иосифа Оганисяна, остро стоит вопрос об их будущем. На днях девушка рассуждала на тему беременности и сказала, что рожать, а также воспитывать своих детей она намерено только в стенах проекта.Конечно, ведь на Доме-2 можно не беспокоиться о расходах, всё необходимое предоставят организаторы.Но в одном из эфиров, Александра затронула в разговоре среднестатистические семьи. По мнению Черно, люди с доходом ниже среднего вообще не должны жениться, не то, что рожать детей.Публика отреагировала резко на такие заявления участницы Дома-2, более того, люди предположили, что выйдя за ворота проекта, она сама пополнит ряды тех, кого так яро осуждает.Те, кто был менее категоричен, просто посоветовали Александре Черно не думать за всех, а заниматься своей собственной жизнью.