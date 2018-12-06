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"Дом-2": Александра Черно заявила, что малообеспеченным семьям рожать детей нельзя

Участница Дома-2 Александра Черно шокировала телезрителей своим заявлением

Напомним, что в паре у девушки и её парня Иосифа Оганисяна, остро стоит вопрос об их будущем. На днях девушка рассуждала на тему беременности и сказала, что рожать, а также воспитывать своих детей она намерено только в стенах проекта.

"Дом-2": Александра Черно заявила, что малообеспеченным семьям рожать детей нельзя

Конечно, ведь на Доме-2 можно не беспокоиться о расходах, всё необходимое предоставят организаторы.

Но в одном из эфиров, Александра затронула в разговоре среднестатистические семьи. По мнению Черно, люди с доходом ниже среднего вообще не должны жениться, не то, что рожать детей.

"Дом-2": Александра Черно заявила, что малообеспеченным семьям рожать детей нельзя

Публика отреагировала резко на такие заявления участницы Дома-2, более того, люди предположили, что выйдя за ворота проекта, она сама пополнит ряды тех, кого так яро осуждает.

Те, кто был менее категоричен, просто посоветовали Александре Черно не думать за всех, а заниматься своей собственной жизнью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:16

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