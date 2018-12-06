Помощь Сулеймана Керимова даст новый импульс экономике Дагестана
При поддержке известного бизнесмена и политика Сулеймана Керимова, представляющего в Совете Федерации РФ Республику Дагестан, в регионе реализуются несколько значимых проектов, затрагивающих наиболее важные сферы – аграрно-промышленный комплекс, образование и туризм. Все они направлены на то, чтобы дать экономике Дагестана новый импульс для развития, а жизнь простых жителей сделать более комфортной.
Так, в Магарамкентском районе на юге республики, который последние годы является лидером Дагестана по выращиванию плодовых культур, при финансовой поддержке Сулеймана Керимова строится яблоневый сад на шпалере. Шпалерный метод относится к числу современных технологий, аналогов которой нет в регионе. Суперинтенсивный сад будет оснащен системой капельного орошения и противоградовой сеткой, позволяющей защитить яблони не только от непогоды, но и от избытка солнечных лучей.
В результате, как отмечают специалисты, существенно повысится урожайность. Поэтому в ближайших планах в Магарамкентском районе возведение хранилища, рассчитанного примерно на 10 тыс. тонн, а также оптово-распределительного центра, которые должны решить проблему хранения и сбыта сельхозпродукции. Общая стоимость инвестиций Керимова в строительство сада на площади 140 га составляет 250 млн рублей, окупиться они должны через 2-3 года. Региону проект даст дополнительно 200-250 рабочих мест.
Бизнесмен всегда считал своим долгом помогать землякам. Чтобы пообщаться с сельчанами и лучше узнать их нужды и чаяния, Керимов регулярно приезжает в республику. Часто в таких поездках его сопровождает супруга Фируза. В ее родном селе при поддержке бизнесмена возводятся необходимые жителям социальные объекты. Взяв шефство над школой №1 в Касумкенте, Керимов финансирует реконструкцию и благоустройство здания. Этот проект вошел в региональную программу «100 школ», принятую в регионе. Кроме того, в прошлом году сенатор помог отремонтировать свою школьную альма-матер - Гимназию культуры мира № 18. Также в 2017 году открылся Дом-музей Сулеймана Стальского. Большую помощь в его восстановлении после пожара оказал Керимов.
Еще большие возможности для республики и непосредственно для Дербента, по мнению экспертов, откроются после того, как Сулейман Керимов переведет свой бизнес на родину. О том, что он планирует это сделать, стало известно в октябре 2018 года. Нынешний городской бюджет составляет примерно 1,45 млрд рублей. «Много с таким бюджетом не решить», - заявил на одном из совещаний глава Дербента Хизри Абакаров.
Если же Керимов станет налоговым резидентом Республики Дагестан, регион может дополнительно получить 5 млрд рублей в год. «Вдумайтесь - 5 млрд в год! Мы можем сделать многое», - подчеркнул глава Дагестана Владимир Васильев.
Мэр Дербента Хизри Абакаров в открытом обращении в соцсетях попросил все средства, поступающие в бюджет, направлять на городские нужды. Однако Владимир Васильев объяснил, что деньги будут поступать в республиканский бюджет и частично уходить в Дербент, как это предусмотрено программами, которые в обязательном порядке будут согласованы с жителями города.
Васильев напомнил, что Сулейман Керимов «как уроженец Дербента попросил дать ему возможность реализовать свой потенциал». И вот теперь у него такая возможность появилась. Вчера прошла встреча Сулеймана Керимова с главой республики, после которой Васильев заявил, что он заинтересован в том, «чтобы крупный бизнес работал в Дагестане». «Я признателен Керимову. Он взял такой важный участок — Дербент», - заявил глава Дагестана. «Мы с ним переговорили. И я предложил без всяких условий, если он посчитает это возможным, реализовать по программе частно-государственного партнерства… С его стороны это частный потенциал, с нашей стороны это - режим наибольшего благоприятствования. Процесс пошел», - рассказал после встречи Владимир Васильев.
Один из наиболее активно обсуждаемых в настоящее время проектов направлен на развитие туристической отрасли. В частности, планируется обновить инженерные коммуникации и уличное освещение, построить сеть гостиниц, кинотеатров, а также кафе и ресторанов. Когда все это будет сделано, облик Дербента изменится до неузнаваемости, сделав культурную столицу республики привлекательной для российских и иностранных туристов.
Так, в Магарамкентском районе на юге республики, который последние годы является лидером Дагестана по выращиванию плодовых культур, при финансовой поддержке Сулеймана Керимова строится яблоневый сад на шпалере. Шпалерный метод относится к числу современных технологий, аналогов которой нет в регионе. Суперинтенсивный сад будет оснащен системой капельного орошения и противоградовой сеткой, позволяющей защитить яблони не только от непогоды, но и от избытка солнечных лучей.
В результате, как отмечают специалисты, существенно повысится урожайность. Поэтому в ближайших планах в Магарамкентском районе возведение хранилища, рассчитанного примерно на 10 тыс. тонн, а также оптово-распределительного центра, которые должны решить проблему хранения и сбыта сельхозпродукции. Общая стоимость инвестиций Керимова в строительство сада на площади 140 га составляет 250 млн рублей, окупиться они должны через 2-3 года. Региону проект даст дополнительно 200-250 рабочих мест.
Бизнесмен всегда считал своим долгом помогать землякам. Чтобы пообщаться с сельчанами и лучше узнать их нужды и чаяния, Керимов регулярно приезжает в республику. Часто в таких поездках его сопровождает супруга Фируза. В ее родном селе при поддержке бизнесмена возводятся необходимые жителям социальные объекты. Взяв шефство над школой №1 в Касумкенте, Керимов финансирует реконструкцию и благоустройство здания. Этот проект вошел в региональную программу «100 школ», принятую в регионе. Кроме того, в прошлом году сенатор помог отремонтировать свою школьную альма-матер - Гимназию культуры мира № 18. Также в 2017 году открылся Дом-музей Сулеймана Стальского. Большую помощь в его восстановлении после пожара оказал Керимов.
Еще большие возможности для республики и непосредственно для Дербента, по мнению экспертов, откроются после того, как Сулейман Керимов переведет свой бизнес на родину. О том, что он планирует это сделать, стало известно в октябре 2018 года. Нынешний городской бюджет составляет примерно 1,45 млрд рублей. «Много с таким бюджетом не решить», - заявил на одном из совещаний глава Дербента Хизри Абакаров.
Если же Керимов станет налоговым резидентом Республики Дагестан, регион может дополнительно получить 5 млрд рублей в год. «Вдумайтесь - 5 млрд в год! Мы можем сделать многое», - подчеркнул глава Дагестана Владимир Васильев.
Мэр Дербента Хизри Абакаров в открытом обращении в соцсетях попросил все средства, поступающие в бюджет, направлять на городские нужды. Однако Владимир Васильев объяснил, что деньги будут поступать в республиканский бюджет и частично уходить в Дербент, как это предусмотрено программами, которые в обязательном порядке будут согласованы с жителями города.
Васильев напомнил, что Сулейман Керимов «как уроженец Дербента попросил дать ему возможность реализовать свой потенциал». И вот теперь у него такая возможность появилась. Вчера прошла встреча Сулеймана Керимова с главой республики, после которой Васильев заявил, что он заинтересован в том, «чтобы крупный бизнес работал в Дагестане». «Я признателен Керимову. Он взял такой важный участок — Дербент», - заявил глава Дагестана. «Мы с ним переговорили. И я предложил без всяких условий, если он посчитает это возможным, реализовать по программе частно-государственного партнерства… С его стороны это частный потенциал, с нашей стороны это - режим наибольшего благоприятствования. Процесс пошел», - рассказал после встречи Владимир Васильев.
Один из наиболее активно обсуждаемых в настоящее время проектов направлен на развитие туристической отрасли. В частности, планируется обновить инженерные коммуникации и уличное освещение, построить сеть гостиниц, кинотеатров, а также кафе и ресторанов. Когда все это будет сделано, облик Дербента изменится до неузнаваемости, сделав культурную столицу республики привлекательной для российских и иностранных туристов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:00