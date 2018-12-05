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Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем Майоровым и интригует важным событием

Ольга Бузова многогранная личность. Девушка ведет передачу, пишет книги, моделирует одежду, снимает клипы и поёт песни.

Ольга уже не представляют свою жизнь без популярности.

Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем Майоровым и интригует важным событием

И, если в жизни ничего не происходит, то она обязательно создаст интригу, чтобы хоть как-то заставить о себе заговорить.

Вот и сейчас многие убеждены, что Бузова вернулась к своему бывшему бойфренду Тимофею Майорову. Даже ходят слухи, что они даже скоро поженятся.

Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем Майоровым и интригует важным событием

Сама знаменитость не скрывает, что опять встречается с Майоровым. Например, молодые люди вместе дня накануне покушали в ресторане.

Именно после этого звезда заявила, что у неё в жизни грядет невероятно важное событие. Как раз это Ольга и обсуждала с Тимофеем в ресторане. Правда, многие уверены, что поющая ведущая просто впустую интригует, лишь бы привлечь внимание к собственной персоне.

Истинные же фанаты пожелали девушке скорейшей свадьбы и побыстрее родить детишек.

Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем Майоровым и интригует важным событием



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:19

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