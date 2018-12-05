Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем Майоровым и интригует важным событием





Ольга уже не представляют свою жизнь без популярности.И, если в жизни ничего не происходит, то она обязательно создаст интригу, чтобы хоть как-то заставить о себе заговорить.Вот и сейчас многие убеждены, что Бузова вернулась к своему бывшему бойфренду Тимофею Майорову. Даже ходят слухи, что они даже скоро поженятся.Сама знаменитость не скрывает, что опять встречается с Майоровым. Например, молодые люди вместе дня накануне покушали в ресторане.Именно после этого звезда заявила, что у неё в жизни грядет невероятно важное событие. Как раз это Ольга и обсуждала с Тимофеем в ресторане. Правда, многие уверены, что поющая ведущая просто впустую интригует, лишь бы привлечь внимание к собственной персоне.Истинные же фанаты пожелали девушке скорейшей свадьбы и побыстрее родить детишек.