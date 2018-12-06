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Следующий год станет началом использования квантового компьютера NASA компанией Ford

Популярная фирма Ford известна своим стремлением к освоению новых технологий. Сейчас стало известно о планах фирмы использовать квантовые вычисления, которые позволяют значительно повысить скорость обработки больших объемов информации.

Следующий год станет началом использования квантового компьютера NASA компанией Ford


В свою очередь, NASA обещает корпорации предоставить свой квантовый компьютер, расположенный в одной из лабораторий Кремниевой долины. Эта лаборатория специализируется на изучении квантового искусственного интеллекта. Такие супервозможности квантовой компьютерной техники планируются быть использованы для решения вопросов по управлению большим количеством автомобилей. В частности, представители Ford имеют своей задачей разработку карт маршрутов, которые будут использовать грузовые дизельные машины. Главным направлением станет решение вопроса поддержания работы базовых элементов двигателей автомобилей (сажевые фильтры).

Данные фильтры нужны для задержания твердых частиц, которыми полны выхлопные газы. Элемент функционирует исправно благодаря самоочистке при сжигании частиц, однако для соблюдения этих условий необходимо поддержание постоянной высокой скорости на некоторое время. Но в городской черте маршрут, как правило, может состоять из участков небольшой длины. А их авто вынужден проходить с пониженной скоростью, что не дает возможности эффективно производить самоочистку фильтра.

Эксперты планируют произвести разработку оптимального маршрута, учитывающего фактор необходимости фильтроочистки для одного грузовика, который производит доставку грузов при наличии множества остановок. А впоследствии аналогичный метод найдет продолжение в расчете маршрутов остальных автомашин.

Учитывая, что факторы, влияющие на решение проблемы, весьма многочисленны (необходимость синхронизации доставок, заполнение дорог, человеческий фактор и т.п.), обычная компьютерная техника способна решать задачу ограничено, с небольшим количеством автотехники. Для преодоления таких ограничений и планируют прибегнуть к помощи квантовых вычислений.



 
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Технологии
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00

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