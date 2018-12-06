Зарубежные ученые создали передвигающееся растение-киборг





Ученые уточнили, что их разработка может выработать разные сигналы, зависящие от обстоятельств вроде смены температуры или смещения ориентации в пространстве при механическом воздействии. Помимо этого, исследователи выяснили, что лесные деревья с помощью корней способны обмениваться химическими веществами. Как минимум, это может свидетельствовать о наличии сознания у растений. Добавим, что сигналы, образовавшиеся в их клетках, начинают побуждать их на совершение определенной реакции, это и заинтересовало специалистов MIT Media Lab.Испытуемое растение было оснащено серебряными электродами, которые расшифровывали сигналы клеток так, как происходит движение растения к наилучшим условиям. По словам экспертов, этот эксперимент станет первым в числе тех, который поможет вывести «умные» теплицы в скором времени. В таких местах растения будут самостоятельно заботиться о себе, не требуя человеческого вмешательства.