АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Ксения Алферова показала рабочие будни в Амстердаме

Ксения Алферова выложила на свою страницу в Instagram ролик со своими «рабочими буднями» в Амстердаме. Актриса уехала в Голландию с супругом Егором Бероевым, который и запечатлел жену на видео.
Ксения Алферова показала рабочие будни в Амстердаме

Один из рабочих дал Алферовой посидеть за рулем экскаватора. Актриса отметила, что столица Нидерландов – очень доброжелательный город, в котором многие знают английский язык. Сейчас, когда отдыхающих не очень много, можно ощутить настоящее дыхание Амстердама, уверена Алферова.

Бероев спросил у супруги, много ли ей платят, на что актриса ответила, что на кофе ей хватает, а он в Голландии очень вкусный. При этом рабочий за кадром отметил, что цена напитка – довольно высокая, 5 евро. Затем и сам молодой человек показался в кадре, спросив, откуда приехали отдыхающие. Сам он оказался украинцем.

В комментариях появились не только комплименты Алферовой, но и опасения по поводу того, что парень может потерять работу из-за того, что позволил кому-то сесть за руль своего рабочего транспорта. «Ксюша, конечно, прелестна», – все же подчеркнули поклонники актрисы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных
Ксения Алферова показала рабочие будни в
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни,
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм
Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем
Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова отдыхает за
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram
Учёные из США оставили в Африке подопытных
В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла
«Будущий чемпион»: Рудковская поделилась снимком
Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев
По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook
В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном
Актриса Лора Резникова рассказала, как
На российский рынок вывели «вседорожные» Renault
Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления
Бета-версия WhatsApp появилась на
Тимати рассказал в Instagram, что думает о жизни
Эксперты назвали плюсы нового смартфона
Бузова, Киркоров, Лобода: Стали известны реальные
Новое полимерное покрытие превратит солнечные
Минобороны РФ и Промсвязьбанк начнут повышение
Английский учёный предложил теорию отрицательной
В России начнут использовать почтовые марки с
"Любовница" Николая Караченцова Елена Дмитриева
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
Просмотреть все новости