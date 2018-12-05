Ксения Алферова показала рабочие будни в Амстердаме

Один из рабочих дал Алферовой посидеть за рулем экскаватора. Актриса отметила, что столица Нидерландов – очень доброжелательный город, в котором многие знают английский язык. Сейчас, когда отдыхающих не очень много, можно ощутить настоящее дыхание Амстердама, уверена Алферова.Бероев спросил у супруги, много ли ей платят, на что актриса ответила, что на кофе ей хватает, а он в Голландии очень вкусный. При этом рабочий за кадром отметил, что цена напитка – довольно высокая, 5 евро. Затем и сам молодой человек показался в кадре, спросив, откуда приехали отдыхающие. Сам он оказался украинцем.В комментариях появились не только комплименты Алферовой, но и опасения по поводу того, что парень может потерять работу из-за того, что позволил кому-то сесть за руль своего рабочего транспорта. «Ксюша, конечно, прелестна», – все же подчеркнули поклонники актрисы.