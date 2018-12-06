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Госдума может отменить налог на старые автомобили

Депутатом Госдумы Василием Власовым (ЛДПР) предложено отменить налог на старые автомобили возрастом более 10 лет и стоимостью менее одного миллиона рублей. Данное предложение народный избранник отправил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Госдума может отменить налог на старые автомобили


По словам Власова, продажи автомобилей с рук в несколько раз превышают количество продаж в салонах. Это связано с невысоким уровнем благосостояния россиян и они вынуждены приобретать старые модели. Чаще всего средний возраст подержанной машины превышает 10 лет и люди их покупают, чтобы ездить по мере необходимости. Из-за высокой транспортной пошлины благосостояние людей ухудшается.

Кроме того, существующий налог не является справедливым, поскольку рассчитывается, исходя из мощности двигателя. На рынке сложилась ситуация, что два автомобиля с одинаковой мощностью, но разных годов выпуска могут кардинально отличаться в цене. В письме Мантурову Василий Власов попросил министра оценить данное предложение и рассмотреть возможность его реализации на практике.

Отметим, что вопрос отмены налога на старые автомобили неоднократно поднимался в Государственной Думе. В 2016 году коммунисты предлагали его упразднить, поскольку он слишком обременителен для владельцев подержанных иномарок, которые, чаще всего, оснащены двигателями большой мощности.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

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