Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни, воспользовавшись машиной времени





Доподлинно неизвестно, что произошло с генералом СС Гансом Каммлером в последние недели Третьего рейха, но официально он был объявлен мёртвым. Доктор Грир и его единомышленники считают, что нацисты тестировали в подземном сооружении «Хендж» некую машину времени, получившую название «Колокол». Данная угольная шахта, располагавшаяся около одного из польских городков, тщательно охранялась нацистами на протяжении всей Второй мировой войны.Высокотехнологичная машина, которую предположительно разрабатывали в «Хендже», представляла собой, по версии доктора Грира, корабль в виде колокола, а для её работы применялись электромагнитные импульсы. Учёный выразил мнение, что при правильном использовании электромагнитного поля наряду с высоким напряжением и фазой объекты могли исчезать и снова появляться.