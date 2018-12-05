АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни, воспользовавшись машиной времени

Главный соратник Адольфа Гитлера, обергруппенфюрер Ганс Каммлер, избежал казни, воспользовавшись машиной времени «Колокол». Такое предположение озвучил учёный Стивен Грир, приверженец теории всемирного заговора.
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни, воспользовавшись машиной времени

Доподлинно неизвестно, что произошло с генералом СС Гансом Каммлером в последние недели Третьего рейха, но официально он был объявлен мёртвым. Доктор Грир и его единомышленники считают, что нацисты тестировали в подземном сооружении «Хендж» некую машину времени, получившую название «Колокол». Данная угольная шахта, располагавшаяся около одного из польских городков, тщательно охранялась нацистами на протяжении всей Второй мировой войны.
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни, воспользовавшись машиной времени

Высокотехнологичная машина, которую предположительно разрабатывали в «Хендже», представляла собой, по версии доктора Грира, корабль в виде колокола, а для её работы применялись электромагнитные импульсы. Учёный выразил мнение, что при правильном использовании электромагнитного поля наряду с высоким напряжением и фазой объекты могли исчезать и снова появляться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных
Ксения Алферова показала рабочие будни в
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни,
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм
Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем
Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова отдыхает за
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram
Учёные из США оставили в Африке подопытных
В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла
«Будущий чемпион»: Рудковская поделилась снимком
Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев
По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook
В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном
Актриса Лора Резникова рассказала, как
На российский рынок вывели «вседорожные» Renault
Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления
Бета-версия WhatsApp появилась на
Тимати рассказал в Instagram, что думает о жизни
Эксперты назвали плюсы нового смартфона
Бузова, Киркоров, Лобода: Стали известны реальные
Новое полимерное покрытие превратит солнечные
Минобороны РФ и Промсвязьбанк начнут повышение
Английский учёный предложил теорию отрицательной
В России начнут использовать почтовые марки с
"Любовница" Николая Караченцова Елена Дмитриева
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
Просмотреть все новости