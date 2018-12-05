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В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла участие 7-летняя модель Анастасия Князева

28 ноября продюсер "Serebro" сообщил, что в группу будет проводиться кастинг. Максим Фадеев отметил, что это произошло из-за того, что сначала Ольга Серябкина, а за ней и две другие солистки решили уйти из проекта. В кастинге решила принять участие и 7-летняя модель Анастасия Князева.
В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла участие 7-летняя модель Анастасия Князева

Чтобы пройти пробы, надо было выложить в Instagram минутный ролик с исполнением любой композиции и поставить соответствующий хэштег. Поучаствовать в кастинге решила и экс-участница «Дома-2» известная по скандальной истории с певцом Александром Серовым Дарья Друзьяк. Она исполнила песню Карди Би под называнием «Bodak Yellow».

Попробовала свои силы и дочка умершего недавно Евгения Осина. Агния Осина исполнила 2 композиции. Ставшая в 2017 году самой красивой девочкой, по мнению западных СМИ, Анастасия Князева опубликовала свой ролик 4 декабря. Она исполнила песню из репертуара "Serebro". Продюсер сразу же отреагировал на старания девочки. «Подрастающее Серебро. Благодарю за участие, лапочка», – написал Фадеев. Подписчикам модели тоже понравилось видео. Они назвали ее талантливой и «готовой» певицей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:43

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