В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла участие 7-летняя модель Анастасия Князева

Чтобы пройти пробы, надо было выложить в Instagram минутный ролик с исполнением любой композиции и поставить соответствующий хэштег. Поучаствовать в кастинге решила и экс-участница «Дома-2» известная по скандальной истории с певцом Александром Серовым Дарья Друзьяк. Она исполнила песню Карди Би под называнием «Bodak Yellow».Попробовала свои силы и дочка умершего недавно Евгения Осина. Агния Осина исполнила 2 композиции. Ставшая в 2017 году самой красивой девочкой, по мнению западных СМИ, Анастасия Князева опубликовала свой ролик 4 декабря. Она исполнила песню из репертуара "Serebro". Продюсер сразу же отреагировал на старания девочки. «Подрастающее Серебро. Благодарю за участие, лапочка», – написал Фадеев. Подписчикам модели тоже понравилось видео. Они назвали ее талантливой и «готовой» певицей.