Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев может озвучивать "Шрек"









После того, как Денис выложил к себе на страницу в Instagram коллаж, в котором на одной стороне расположился Чарминг из мультфильма, а на другой сам Лебедев, стало понятно, что он проходит кастинг в м/ф "Шрек". Кадр он подписал излюбленной фразой Ольги Бузовой: "Миром правит любовь".Подписчики в шутку поинтересовались, а не проходит ли парень кастинг на роль принца из мультфильма и получив утвердительный ответ, многие не скрывали своего шока.Поклонникам Дениса Лебедева предложили помочь парню добиться успеха, для этого нужно просто отметить его на официальных аккаунтах Pixar, а также Disney с хэштегом #votefordenis( в переводе с анг. #голосуйтезадениса).Поклонники и ранее отмечали сильное сходство между персонажем мультфильма и Денисом Лебедевым. Напомним, что принц Чарминг является отрицательным персонажем, на вопрос публики, каким персонажем будет он, Денис ответил: "Посмотрим..".