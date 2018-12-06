Ученые разработали читающий капчу бот





На большинстве современных сайтах для борьбы со взломом используется капча - картинка с буквами или цифрами, которые размещены под углом, перечеркнуты, закрыты волнистыми линиями. По мнению авторов данных изображений, человек вполне способен справиться с задачей, а вот искусственному интеллекту трудно прочитать информацию и ему приходится бомбардировать сайт запросами с подборами различных вариантов.Теперь ученые нашли вариант обхода данной защиты. Новая система обучается при помощи метода проб и ошибок на специально разработанных картинках. Программу протестировали на 33 схемах капчей, которые используют создатели самых популярных в мире ресурсов (Microsoft, Википедия, eBay).По словам создателя разработки Чжэн Вана, им удалось впервые доказать, что первая линия защиты большинства сайтов не работает и может быть легко взломана злоумышленниками. Программисты намерены детально изучить новую систему и придумать иные способы защиты информации в Сети.