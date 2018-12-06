Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки +1 и +3
В Российской Федерации планируют ввести сразу 2 новых маркировки для возрастов 1+ и 3+. Об этом 5 декабря сообщили представители Роскомнадзора.
В ведомстве добавили, что нововведение будет внедрено не с целью запрета, а для помощи взрослым. К примеру, родители после просмотра соответствующего обозначения, смогут сделать правильный выбор: будет полезен или нет данный контент для ребёнка. Как стало известно, предложение на данный момент находится на стадии рассмотрения.
В ведомстве добавили, что нововведение будет внедрено не с целью запрета, а для помощи взрослым. К примеру, родители после просмотра соответствующего обозначения, смогут сделать правильный выбор: будет полезен или нет данный контент для ребёнка. Как стало известно, предложение на данный момент находится на стадии рассмотрения.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00