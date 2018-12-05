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Учёные из США оставили в Африке подопытных обезьян-людоедов с вирусом гепатита

По одному из островов Либерии, государства в Западной Африке, свободно разгуливают опасные обезьяны, предположительно людоеды. По словам правозащитников, подопытные приматы, инфицированные вирусом гепатита, были оставлены учёными США ещё в 1980-х годах.
Учёные из США оставили в Африке подопытных обезьян-людоедов с вирусом гепатита

Предположительно, на острове сейчас находятся порядка 60-ти опасных и крайне агрессивных шимпанзе, наводящих ужас на местных жителей, которые стараются держаться вдали от места их обитания. В Сети обнаружены редкие видеокадры, опубликованные ещё в 2010 году. На них запечатлены лабораторные обезьяны: некоторые из них глазеют на операторов, другие охраняют береговую линию от посторонних, поскольку время от времени к острову на лодках приплывают волонтёры, доставляющие местным жителям съестные припасы.

Если кто-либо из туристов выразит желание посмотреть на прослывших людоедами приматов, ему придётся щедро оплатить услуги местных рыбаков, которые согласятся отвезти любопытных путешественников к их месту обитания. Были ситуации, что шимпанзе забрасывали незваных гостей фруктами, а также сообщается о случае съедения этими животными человека.

Как уточняется, прежде над данными обезьянами проводили опыты сотрудники Нью-Йоркского центра крови (NYBC), тестировавшие на них вакцины от гепатита. Для этого животных заразили соответствующим вирусом, а после завершения эксперимента оставили на том острове Африки, где проводились исследования.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:00

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