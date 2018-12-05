«Будущий чемпион»: Рудковская поделилась снимком сына на руках у Киркорова

На снимке певец взял сына Рудковской на руки и посадил себе на плечо. В комментарии к фото звезда поблагодарила Киркорова за веселую и интересную вечеринку. Рудковская добавила, что давно дружит с певцом и ценит его гостеприимство, а также душевное отношение к ее сыну Саше. «Тот момент, когда без мамы Сашенька выбрал правильное положение: на плече у поп-короля», – написала продюсер.Певец отреагировал на фотоснимок, поспешив поблагодарить Рудковскую за теплые слова. Кроме того, Киркоров подчеркнул, что держит на руках «будущего чемпиона». Сын Евгения Плющенко уже давно занимается фигурным катанием, принимает участие в разных соревнованиях и ледовом шоу отца.