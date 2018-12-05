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Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных представителей сильного пола

Популярный мужской журнал GQ обнародовал рейтинг 50 самых элегантных представителей сильного пола. В десятку лидеров в этом году попал британский наследник, принц Чарльз.
Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных представителей сильного пола

Первое место занял Childish Gambino – это псевдоним Дональда Гловера. Это знаменитый музыкант, который по мнению экспертов издания, умеет сочетать в гардеробе стиль 70-х и современную одежду.

Следующим в списке стал актер Джефф Голдблюм, известный по работам в кинокартинах «День независимости», «Тор» и пр. Третью строчку занял звезда «Интерсталлера» Тимоти Шаламе, который снимался также в ленте «Назови меня своим именем».

Замыкают пятерку музыкант Трэвис Скотт и Ричард Мэдден, известный актер. Принц Чарльз в этом году занял шестое место, тогда как в 2017-м он был двадцатым. В нынешнем рейтинге британский наследник обошел даже самого Дэвида Бэкхема.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:00

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