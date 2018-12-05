Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных представителей сильного пола
Популярный мужской журнал GQ обнародовал рейтинг 50 самых элегантных представителей сильного пола. В десятку лидеров в этом году попал британский наследник, принц Чарльз.
Первое место занял Childish Gambino – это псевдоним Дональда Гловера. Это знаменитый музыкант, который по мнению экспертов издания, умеет сочетать в гардеробе стиль 70-х и современную одежду.
Следующим в списке стал актер Джефф Голдблюм, известный по работам в кинокартинах «День независимости», «Тор» и пр. Третью строчку занял звезда «Интерсталлера» Тимоти Шаламе, который снимался также в ленте «Назови меня своим именем».
Замыкают пятерку музыкант Трэвис Скотт и Ричард Мэдден, известный актер. Принц Чарльз в этом году занял шестое место, тогда как в 2017-м он был двадцатым. В нынешнем рейтинге британский наследник обошел даже самого Дэвида Бэкхема.
Первое место занял Childish Gambino – это псевдоним Дональда Гловера. Это знаменитый музыкант, который по мнению экспертов издания, умеет сочетать в гардеробе стиль 70-х и современную одежду.
Следующим в списке стал актер Джефф Голдблюм, известный по работам в кинокартинах «День независимости», «Тор» и пр. Третью строчку занял звезда «Интерсталлера» Тимоти Шаламе, который снимался также в ленте «Назови меня своим именем».
Замыкают пятерку музыкант Трэвис Скотт и Ричард Мэдден, известный актер. Принц Чарльз в этом году занял шестое место, тогда как в 2017-м он был двадцатым. В нынешнем рейтинге британский наследник обошел даже самого Дэвида Бэкхема.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 23:00