Актриса Лора Резникова рассказала, как обезопасить ёлку от игривых котов

Следуя лайфхакам Лоры Резниковой, любителям усатых домашних питомцев придётся пожертвовать неизменным атрибутом новогоднего праздника – настоящей ёлкой, которую нужно будет заменить аналогом. Для этого посредство гирлянд нужно изобразить силуэт этого дерева на стене, а внутреннее пространство декорировать искусственными снежинками, семейными фотографиями и подвесными игрушками из текстиля. Если же кот или кошка заинтересуются «обманкой», её нужно будет слегка обрызгать неприятным для них маслом апельсина или лимона.Для того чтобы в жилище пахло сосной, его можно украсить веточками этого дерева, но вешать их нужно достаточно высоко, чтобы домашние питомцы не добрались до них, предупредила актриса.