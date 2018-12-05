Актриса Лора Резникова рассказала, как обезопасить ёлку от игривых котов
Актриса, писательница и сценарист Лора Резникова рассказала, как обезопасить ёлку от котов. Жизненными хитростями звезда телесериала «След» поделилась, исходя из собственного опыта, поскольку является хозяйкой двух игривых мурлык – Гагарина и Астры.
Следуя лайфхакам Лоры Резниковой, любителям усатых домашних питомцев придётся пожертвовать неизменным атрибутом новогоднего праздника – настоящей ёлкой, которую нужно будет заменить аналогом. Для этого посредство гирлянд нужно изобразить силуэт этого дерева на стене, а внутреннее пространство декорировать искусственными снежинками, семейными фотографиями и подвесными игрушками из текстиля. Если же кот или кошка заинтересуются «обманкой», её нужно будет слегка обрызгать неприятным для них маслом апельсина или лимона.
Для того чтобы в жилище пахло сосной, его можно украсить веточками этого дерева, но вешать их нужно достаточно высоко, чтобы домашние питомцы не добрались до них, предупредила актриса.
Следуя лайфхакам Лоры Резниковой, любителям усатых домашних питомцев придётся пожертвовать неизменным атрибутом новогоднего праздника – настоящей ёлкой, которую нужно будет заменить аналогом. Для этого посредство гирлянд нужно изобразить силуэт этого дерева на стене, а внутреннее пространство декорировать искусственными снежинками, семейными фотографиями и подвесными игрушками из текстиля. Если же кот или кошка заинтересуются «обманкой», её нужно будет слегка обрызгать неприятным для них маслом апельсина или лимона.
Для того чтобы в жилище пахло сосной, его можно украсить веточками этого дерева, но вешать их нужно достаточно высоко, чтобы домашние питомцы не добрались до них, предупредила актриса.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:16