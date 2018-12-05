Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления с дочерью на сцене Кремля

В посте к опубликованному материалу Жасмин поделилась с фолловерами воспоминаниями о том, как четырьмя годами ранее маленькая Маргарита выбежала на сцену Кремля, где её звёздная мама давала сольный концерт. Уже тогда наследницу певицы не пугали ни масштабы площадки, ни множество зрителей, ни свет прожекторов.Жасмин выразила удивление храбростью, зачастую свойственную маленьким детям.– подытожила свой Instagram-пост вокалистка.Комментаторы написали множество тёплых слов в адрес Жасмин и её наследницы. Одни из них отметили, что когда рядом находится мама, у ребёнка исчезает страх. Другие обратили внимание на то, как уверенно держится дочь вокалистки на сцене., – отметила одна из Instagram-подписчиц.