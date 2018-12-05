Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления с дочерью на сцене Кремля
Эстрадная исполнительница Жасмин показала в Instagram несколько фрагментов выступления с дочерью Маргаритой на сцене Кремля. По словам артистки, девочка, которой 7 февраля наступающего года исполнится 7 лет, держалась очень уверенно и практически не волновалась.
В посте к опубликованному материалу Жасмин поделилась с фолловерами воспоминаниями о том, как четырьмя годами ранее маленькая Маргарита выбежала на сцену Кремля, где её звёздная мама давала сольный концерт. Уже тогда наследницу певицы не пугали ни масштабы площадки, ни множество зрителей, ни свет прожекторов.
Жасмин выразила удивление храбростью, зачастую свойственную маленьким детям. «Было бы здорово, если бы детское бесстрашие не покидало их и во взрослом возрасте», – подытожила свой Instagram-пост вокалистка.
Комментаторы написали множество тёплых слов в адрес Жасмин и её наследницы. Одни из них отметили, что когда рядом находится мама, у ребёнка исчезает страх. Другие обратили внимание на то, как уверенно держится дочь вокалистки на сцене. «Две непревзойдённые звезды: Жасмин и Маргарита», – отметила одна из Instagram-подписчиц.
В посте к опубликованному материалу Жасмин поделилась с фолловерами воспоминаниями о том, как четырьмя годами ранее маленькая Маргарита выбежала на сцену Кремля, где её звёздная мама давала сольный концерт. Уже тогда наследницу певицы не пугали ни масштабы площадки, ни множество зрителей, ни свет прожекторов.
Жасмин выразила удивление храбростью, зачастую свойственную маленьким детям. «Было бы здорово, если бы детское бесстрашие не покидало их и во взрослом возрасте», – подытожила свой Instagram-пост вокалистка.
Комментаторы написали множество тёплых слов в адрес Жасмин и её наследницы. Одни из них отметили, что когда рядом находится мама, у ребёнка исчезает страх. Другие обратили внимание на то, как уверенно держится дочь вокалистки на сцене. «Две непревзойдённые звезды: Жасмин и Маргарита», – отметила одна из Instagram-подписчиц.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00