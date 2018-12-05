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Минобороны РФ и Промсвязьбанк начнут повышение финансовой грамотности военных

В Минобороны РФ 5 декабря заключили соглашение с представителями Промсвязьбанка касательно принципов сотрудничества для повышения финансовой грамотности военных. Со стороны государственного ведомства документацию подписал замминистра Андрей Картаполов.

При заключении соглашения присутствовал Сергей Малышев, занимающий должность главы цифрового бизнеса Промсвязьбанка. Специалисты кредитного предприятия вместе с Министерством обороны РФ намерены реализовать проект, созданный на основе проведенных исследований. В программе предусмотрены интерактивные методики и подходы к занятиям. В список приоритетных задач организации и госведомства входят социальные улучшения и увеличение финансовой грамотности среди гражданских служащих и личного состава.
Минобороны РФ и Промсвязьбанк начнут повышение финансовой грамотности военных

В рамках сотрудничества Промсвязьбанк предоставляет не только различные сервисы. Эксперты ориентируются на предпочтения российских пользователей, поэтому рассказывают им о выгодных предложениях. Утвержденная программа включает разнообразные занятия финансовой тематике, актуальной на сегодняшний день. В организации действуют проекты по зарплате. Услуга под названием «Военная ипотека» предусматривает возможность оформления кредита и рефинансирования имеющейся задолженности. Ею воспользовались более 1,6 тыс клиентов, а объем выдачи достиг показателя в 2,7 млрд рублей.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:05

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