Бузова, Киркоров, Лобода: Стали известны реальные гонорары, которые артисты получают на праздниках





Новогодние корпоративы - золотая жила для всех представителей шоу-бизнеса, именно в эту ночь крутятся баснословные деньги.Но не все согласны оставить семейный стол и провести главную ночь в году на работе. Например, супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля отказывают от всех предложений и встречают праздник дома вместе с детьми и родными.Это точно не про Светлану Лободу. Несмотря на наличие прекрасной дочери, Светлана не отказывается от работы и даже отложив декретный отпуск, продолжает трудиться. Если и в этот новый год певица выйдет на сцену, то её выступление обойдётся в 6 миллионов рублей.Гонорар Филиппа Киркорова порядком выше, только за один корпоратив он может получить около семи миллионов. Но отцу позволительно работать в такой день, ведь на своих детей он тратит огромные деньги, около 500 тысяч рублей в месяц.Ольга Бузова, несмотря на свою растущую "не по дням, а по часам" популярность, имеет аппетиты поскромнее. Девушка зарабатывает с одного корпоратива, где присутствует в качестве ведущей, около 2,5 миллионов рублей.