Бета-версия WhatsApp появилась на Android-планшетах
Разработчики мессенджера WhatsApp заявили, что бета-версия приложения появилась на Android-планшетах. В тестировании могут принять участие пользователи, которые зарегистрированы у производителя.
В таком случае человек может скачать бета-версию из магазина Google Play прямо на свой планшетный компьютер, работающий на базе операционной системы Android. Эксперты отмечают, что ранее для этого необходимо было скачать установочный архив из посторонних ресурсов. При этом, приложение работало лишь на устройствах, оснащенных слотом для sim-карт. Однако синхронизировать приложения для планшета и смартфона на данный момент невозможно.
По словам аналитиков, рынка, старт бета-тестирования приложения на планшетах указывает на то, что в скором времени мессенджер будет доступен на данных устройствах, а его разработка находится на завершающей стадии.
В таком случае человек может скачать бета-версию из магазина Google Play прямо на свой планшетный компьютер, работающий на базе операционной системы Android. Эксперты отмечают, что ранее для этого необходимо было скачать установочный архив из посторонних ресурсов. При этом, приложение работало лишь на устройствах, оснащенных слотом для sim-карт. Однако синхронизировать приложения для планшета и смартфона на данный момент невозможно.
По словам аналитиков, рынка, старт бета-тестирования приложения на планшетах указывает на то, что в скором времени мессенджер будет доступен на данных устройствах, а его разработка находится на завершающей стадии.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:44