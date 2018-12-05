Английский учёный предложил теорию отрицательной массы





Современная наука полагает, что 95 % Вселенной составляют тёмная энергия и тёмная материя, и именно благодаря их воздействию движутся галактики и звёзды в них. Доктор Фарнс предложил объединить эти загадочные физические объекты в одно целое, предположив, что она будет иметь отрицательную массу. По мнению космолога, такая материя со знаком «минус» сможет образовываться непрерывно, что даст её плотности возможность не уменьшаться. В данном случае внешне она будет иметь вид некоего аналога жидкости.В прошлом веке учёные исключали реальность материи с отрицательной массой, поскольку считали, что её плотность в процессе расширения Вселенной снизится, и она начнёт слабее её «расталкивать». Однако они не принимали в учёт тот факт, что универсум «разрастается» с ускорением.