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Английский учёный предложил теорию отрицательной массы

Английский учёный из Оксфорда Джейми Фарнс предложил научному сообществу теорию отрицательной массы. О возможности её существования в своё время говорил ещё Альберт Эйнштейн, но на тот момент физик-теоретик не мог подкрепить свою идею каким-нибудь фактическим материалом.
Английский учёный предложил теорию отрицательной массы

Современная наука полагает, что 95 % Вселенной составляют тёмная энергия и тёмная материя, и именно благодаря их воздействию движутся галактики и звёзды в них. Доктор Фарнс предложил объединить эти загадочные физические объекты в одно целое, предположив, что она будет иметь отрицательную массу. По мнению космолога, такая материя со знаком «минус» сможет образовываться непрерывно, что даст её плотности возможность не уменьшаться. В данном случае внешне она будет иметь вид некоего аналога жидкости.

В прошлом веке учёные исключали реальность материи с отрицательной массой, поскольку считали, что её плотность в процессе расширения Вселенной снизится, и она начнёт слабее её «расталкивать». Однако они не принимали в учёт тот факт, что универсум «разрастается» с ускорением.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

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