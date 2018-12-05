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Ольга Бузова продемонстрировала очередной эксклюзивный наряд

Певица Ольга Бузова представила публике свой наряд, в котором она отправилась на мероприятие в "Олимпийский"

Девушка выставила фото в Instagram и рассказала поклонникам, что костюм был сшит на заказ. Бузова не скрывает, что каждый выход на сцену для неё - событие, поэтому к различным мероприятиям и концертам она готовится заранее.

Ольга Бузова продемонстрировала очередной эксклюзивный наряд

Для "SnowParty 4", где она пела три песни - "Чемпион", "Принимай меня" и "Мало половин", девушка придумала тематический образ.

Мнения в комментариях под фотографией у телеведущей Дома-2, разделились на две позиции: одни высказались негативно, обвиняя девушку в вульгарности, а другие наоборот сравнили её со "снежинкой". Нашлись и те, кто бы просто рад, что Ольга наконец-то сменила штаны и грубые ботинки на нежное боди.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:23

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