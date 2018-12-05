В Челябинской области медведь-шатун искал место для зимней спячки на территории города
В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлён медведь-шатун, забредший в город Снежинск Челябинской области и изрядно напугавший местных жителей. В региональном Министерстве экологии специалисты собрали совещание для определения способа помочь хищному млекопитающему.
По мнению егеря Виктора Кочугина, медведь-шатун пришёл в город в поисках нужного места для зимней спячки. Возможно, в лесу его кто-то потревожил или же он просто не нашёл себе подходящей берлоги. Как бы там ни было, оставаться в городе животному нельзя, отметил работник лесного охотничьего хозяйства, поскольку оно представляет серьёзную угрозу для горожан.
Другой егерь, Виталий Аликин, имеет иное мнение на этот счёт. Он полагает, что заблудившийся медведь вовсе не опасен, так как живёт поблизости Снежинска с самого лета, но никакого вреда местным жителем не нанёс. «Охотники говорили, что не раз видели медвежьи следы. На самом деле животное хочет уснуть, но ему этого сделать не дают, постоянно беспокоя», – отметил лесник.
Сейчас сотрудники Министерства экологии Челябинской области установили за млекопитающим наблюдение. Что с ним делать дальше, станет известно на днях.
По мнению егеря Виктора Кочугина, медведь-шатун пришёл в город в поисках нужного места для зимней спячки. Возможно, в лесу его кто-то потревожил или же он просто не нашёл себе подходящей берлоги. Как бы там ни было, оставаться в городе животному нельзя, отметил работник лесного охотничьего хозяйства, поскольку оно представляет серьёзную угрозу для горожан.
Другой егерь, Виталий Аликин, имеет иное мнение на этот счёт. Он полагает, что заблудившийся медведь вовсе не опасен, так как живёт поблизости Снежинска с самого лета, но никакого вреда местным жителем не нанёс. «Охотники говорили, что не раз видели медвежьи следы. На самом деле животное хочет уснуть, но ему этого сделать не дают, постоянно беспокоя», – отметил лесник.
Сейчас сотрудники Министерства экологии Челябинской области установили за млекопитающим наблюдение. Что с ним делать дальше, станет известно на днях.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:11