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Астрономы назвали дату кровавого суперлуния

Астрономы провели ряд подсчетов и смогли назвать дату кровавого суперлуния. Земляне могут наблюдать огромную красную Луну в 2019 году, но только на трех континентах.
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния

Специалисты информируют, что следующий год будет богатым на редкие космические явления. Первое удивительное событие, которое ожидается - ночь кровавого суперлуния. Характерной особенностью такого события является то, что Луна выглядит больше чем обычно и окрашивается в ярко-бордовый цвет.

По словам астрономов, посмотреть на кровавую Луну удастся жителям Африки, Америки и Европы 21 января. Люди науки объясняют, что такие явления очень редки и происходят, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной. При этом спутник помещается в теневой области, образованной Землей. Луна же становится темно-красной из-за лучей, проходящих через атмосферу нашей планеты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:39

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