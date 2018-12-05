Астрономы назвали дату кровавого суперлуния





Специалисты информируют, что следующий год будет богатым на редкие космические явления. Первое удивительное событие, которое ожидается - ночь кровавого суперлуния. Характерной особенностью такого события является то, что Луна выглядит больше чем обычно и окрашивается в ярко-бордовый цвет.По словам астрономов, посмотреть на кровавую Луну удастся жителям Африки, Америки и Европы 21 января. Люди науки объясняют, что такие явления очень редки и происходят, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной. При этом спутник помещается в теневой области, образованной Землей. Луна же становится темно-красной из-за лучей, проходящих через атмосферу нашей планеты.