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Президент Украины получит дорогой и новый кортеж

Президент Украины должен получить очень дорогой, а также новый кортеж. Речь идёт о двух бронированных версиях Mercedes S 600 Guard с уровнем защиты VR9.

Президент Украины получит дорогой и новый кортеж


Автомобиль расценивается в 750 тысяч долларов. Данные транспортные средства в гараже Петра Порошенко должны появиться к концу текущего года. Бронированные кузов, а также стекла Mercedes S 600 Guard являются многослойными, имеющими поликарбонатную прослойку. Броня имеет в толщину 5-8 мм. Между листами имеются керамические панели. Имеют место системы аварийной тревоги, а также возможность подачи в транспортное средство свежего воздуха. Авто оснащается подсветкой из светодиодных ламп, а также холодильником. В автомобиле днище защищено отдельно. Оно может выдержать взрыв двух гранат HG 85. В случае пробитых шин, колёса транспортного средства позволяют ему набирать скорость - 80 км/час. Все детали подвески выполнили из очень прочных материалов. Производители в авто установили другую тормозную систему. Сзади имеются пружины, а также дополнительный стабилизатор.

Вес Mercedes составляет примерно 4,3 т. Транспортное средство под капотом имеет битурбированную 6-литровую силовую установку на 530 л.с. Авто разгоняется до первой сотни за 6,2 сек. Кортеж главы Украины помимо данных авто будет включать 15 седанов.

«Dni24» ранее передавали, что автомобили версий Jeep Wrangler и Fiat Panda не смогли набрать нужной количество звёзд в кпаш-тестах Euro NCAP. Автомобили завалили тестирование пассивной безопасности.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:28

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