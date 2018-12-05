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В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на российском рынке

Разработчики компании Meizu объявили о начале продаж смартфона Meizu 16 на российском рынке. Стоимость устройства 32 990 рублей за корпус в синем и черном цветах, а за белую керамику необходимо будет выложить 33 490 рублей. В продаже смартфон появился с 5 декабря в официальном интернет-магазине китайского производителя, фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске и некоторых магазинах розничных сетей.

В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на российском рынке


Эксперты отмечают, что данный гаджет практически ничем не уступает по своим характеристикам более дорогой модели Meizu 16th, несмотря на то, что является упрощенной модификацией гаджета. Meizu 16 оснащен AMOLED-дисплеем разрешением 2160х1080 пикселей без моноброви, дактилоскопический сканер встроен в экран и разъем для наушником 3,5 мм. Сдвоенная камера делает снимки качеством 12+20 мегапикселей. Фронтальная 20-мегапиксельная камера имеет редактор селфи. Все это есть и «старшей» модели. Однако емкость аккумуляторной батареи больше у новинки 3100 мАч против 3010.

Гаджет работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 710 (пара ядер Kryo 360 Gold 2,2 ГГц и шесть ядер Kryo 360 Silver 1,7 ГГц), тогда как Meizu 16th оснащен Qualcomm Snapdragon 845. Объем чипа постоянной памяти составляет 64 гигабайта, а оперативной 6 гигабайт. Черный и синий корпус выполнен из металла, а не стекла, а белый из керамики.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:08

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