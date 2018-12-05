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Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты Euro NCAP

Транспортные средства Jeep Wrangler, а также Fiat Panda провалили проводимые краш-тесты Euro NCAP. Итальянская версия не смогла получить ни одной звезды в тестировании пассивной безопасности.

Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты Euro NCAP




Защита водителя была оценена в 45 процентов, детей-пассажиров - 16 процентов, пешеходов – 47 процентов. Общую эффективность систем транспортного средства оценили в 7%. По критерию безопасности Jeep Wrangler был оценён немного выше. Так защита водителя составила 50%, защита пассажиров-детей - 69%, пешеходов - 49%. При этом эффективности систем активной безопасности эксперты отдали 32%. Внедорожная версия, в сравнении с моделью Fiat, была награждена одной звездой. Panda стала второй модификацией в истории проведения краш-тестов EuroNCAP, которая получила нулевой рейтинг. Первой такой версией являлась Fiat Punto.

Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты Euro NCAP




«Dni24» ранее передавали, что автомобильный бренд JAC планирует в 2019 году поставлять на территорию России новый грузовой автомобиль версии JAC N80.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:39

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