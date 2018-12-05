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Филипп Киркоров хочет воспитать дочь по принципам Примадонны

Певец хочет воспитать дочь по принципам Примадонны. Филипп Киркоров считает, что Алла Борисовна - лучший пример для подражания.
Филипп Киркоров хочет воспитать дочь по принципам Примадонны

Недавно звездная наследница отпраздновала день рождения. На шикарном торжестве присутствовали многие знаменитости, но главной гостьей праздника оказалась Алла Борисовна. Филипп Киркоров даже посвятил бывшей супруге трогательный пост в микроблоге.

Король российского шоу-бизнеса признался, как мечтает, что его любимая 7-летняя Алла-Виктория будет жить по принципам "Женщины, которая поет". Певец не расстроится, если девочка не будет заниматься музыкой, он желает, чтобы дочка унаследовала такие черты Примадонны, как чувство справедливости, достоинство и уважение к людям.

Знаменитость также поблагодарил гостей, которые пришли поздравить маленькую именинницу и помогли прекрасно провести время во владениях Гарри Поттера - замке Хогвартс.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:44

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