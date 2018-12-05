Учёные SETI не нашли следы инопланетян на "межзвёздном астероиде" Оумуамуа





Во время максимального приближения Оумуамуа к земле сотрудники SETI использовали мощную аппаратуру, чтобы обнаружить следы инопланетных пришельцев, которые якобы направили небесное тело к Солнечной системе. Отсутствие малейших сигналов подтвердило нерукотворный характер летящего объекта, сообщает Герри Харп из организации в Маунтин-Вью.Также учёные получили много снимков Оумуамуа, который похож на астероид, но может быть кометой или чем-то ещё. Ранее Гарвард обратил внимание на странную траекторию полёта небесного тела, которое почему-то отклонилось от Солнца.Учёные предположили, что столкновение не допустили инопланетные создатели Оумуамуа. Они запустили его к Солнечной системе, как "межзвёздный парусник". Впрочем, даже Институт поиска внеземных цивилизаций усомнился в рукотворном происхождении плоского астероида.Пока "зонд пришельцев" контакта с землянами не установил. Отметим, что своё необычное имя Оумуамуа из языка жителей Гавайев переводится как "разведчик".