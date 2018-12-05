Учёные SETI не нашли следы инопланетян на "межзвёздном астероиде" Оумуамуа
Учёные из организации SETI не нашли следы инопланетян на поверхности "межзвёздного астероида" Оумуамуа. Датчики не уловили на каменистом объекте даже слабых радиоволн.
Во время максимального приближения Оумуамуа к земле сотрудники SETI использовали мощную аппаратуру, чтобы обнаружить следы инопланетных пришельцев, которые якобы направили небесное тело к Солнечной системе. Отсутствие малейших сигналов подтвердило нерукотворный характер летящего объекта, сообщает Герри Харп из организации в Маунтин-Вью.
Также учёные получили много снимков Оумуамуа, который похож на астероид, но может быть кометой или чем-то ещё. Ранее Гарвард обратил внимание на странную траекторию полёта небесного тела, которое почему-то отклонилось от Солнца.
Учёные предположили, что столкновение не допустили инопланетные создатели Оумуамуа. Они запустили его к Солнечной системе, как "межзвёздный парусник". Впрочем, даже Институт поиска внеземных цивилизаций усомнился в рукотворном происхождении плоского астероида.
Пока "зонд пришельцев" контакта с землянами не установил. Отметим, что своё необычное имя Оумуамуа из языка жителей Гавайев переводится как "разведчик".
Во время максимального приближения Оумуамуа к земле сотрудники SETI использовали мощную аппаратуру, чтобы обнаружить следы инопланетных пришельцев, которые якобы направили небесное тело к Солнечной системе. Отсутствие малейших сигналов подтвердило нерукотворный характер летящего объекта, сообщает Герри Харп из организации в Маунтин-Вью.
Также учёные получили много снимков Оумуамуа, который похож на астероид, но может быть кометой или чем-то ещё. Ранее Гарвард обратил внимание на странную траекторию полёта небесного тела, которое почему-то отклонилось от Солнца.
Учёные предположили, что столкновение не допустили инопланетные создатели Оумуамуа. Они запустили его к Солнечной системе, как "межзвёздный парусник". Впрочем, даже Институт поиска внеземных цивилизаций усомнился в рукотворном происхождении плоского астероида.
Пока "зонд пришельцев" контакта с землянами не установил. Отметим, что своё необычное имя Оумуамуа из языка жителей Гавайев переводится как "разведчик".
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:26