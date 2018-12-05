АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Учёные SETI не нашли следы инопланетян на "межзвёздном астероиде" Оумуамуа

Учёные из организации SETI не нашли следы инопланетян на поверхности "межзвёздного астероида" Оумуамуа. Датчики не уловили на каменистом объекте даже слабых радиоволн.
Учёные SETI не нашли следы инопланетян на "межзвёздном астероиде" Оумуамуа

Во время максимального приближения Оумуамуа к земле сотрудники SETI использовали мощную аппаратуру, чтобы обнаружить следы инопланетных пришельцев, которые якобы направили небесное тело к Солнечной системе. Отсутствие малейших сигналов подтвердило нерукотворный характер летящего объекта, сообщает Герри Харп из организации в Маунтин-Вью.

Также учёные получили много снимков Оумуамуа, который похож на астероид, но может быть кометой или чем-то ещё. Ранее Гарвард обратил внимание на странную траекторию полёта небесного тела, которое почему-то отклонилось от Солнца.

Учёные предположили, что столкновение не допустили инопланетные создатели Оумуамуа. Они запустили его к Солнечной системе, как "межзвёздный парусник". Впрочем, даже Институт поиска внеземных цивилизаций усомнился в рукотворном происхождении плоского астероида.

Пока "зонд пришельцев" контакта с землянами не установил. Отметим, что своё необычное имя Оумуамуа из языка жителей Гавайев переводится как "разведчик".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на
Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как
Филипп Киркоров хочет воспитать дочь по принципам
Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты
Учёные SETI не нашли следы инопланетян на
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась
Медики: Расслабление крайне важно для похудения
Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых
Владимир Путин пообещал исполнить заветные
В Ленинградской области две девочки получили
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент
Ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться
Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову
Новые наушники AirPods от Apple оснащаются
В Москве пройдет конференция «Новые технологии в
Таисия Повалий похвасталась босоножками и
Компания JAC получила ОТТС на изготовление
Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным
Певица Елка изменила привычному стилю и сделала
Поклонники Марии Шараповой восхитились её
В Австралии обнаружен новый вид динозавров
Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое
В США отслеживать подлодки будут бактерии
Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"
Просмотреть все новости