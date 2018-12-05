Медики: Расслабление крайне важно для похудения
Медики рассказали, почему расслабление крайне важно для похудения. Как сообщает зарубежное издание The Sun, многие забывают о восстанавливающем релаксе после длительных тренировок.
Эксперты объяснили, что в результате утренних дозированных тренировок вырабатывается гормон кортизол, играющий роль жиросжигателя. Данный гормон ускоряет метаболизм, нормализует уровень сахара в крови, а также повышает устойчивость к различным инфекциям.
Если человек занимается постоянно, без расслабляющего отдыха, то уровень кортизола в организме не снижается. Это приводит к разрушению мышечной и костной ткани, гормональным сбоям и снижению иммунитета.
Восстановление во время тренировки позволяет мышцам расслабиться, уточняют специалисты. Они рекомендуют массаж, криотерапию, которые могут уменьшить воспаления.
Ученые также советуют отключать гаджеты во время сна, который, кстати должен быть 8-ми часовым. Помимо этого можно использовать гидромасажные ванны и чаще заниматься сексом.
Эксперты объяснили, что в результате утренних дозированных тренировок вырабатывается гормон кортизол, играющий роль жиросжигателя. Данный гормон ускоряет метаболизм, нормализует уровень сахара в крови, а также повышает устойчивость к различным инфекциям.
Если человек занимается постоянно, без расслабляющего отдыха, то уровень кортизола в организме не снижается. Это приводит к разрушению мышечной и костной ткани, гормональным сбоям и снижению иммунитета.
Восстановление во время тренировки позволяет мышцам расслабиться, уточняют специалисты. Они рекомендуют массаж, криотерапию, которые могут уменьшить воспаления.
Ученые также советуют отключать гаджеты во время сна, который, кстати должен быть 8-ми часовым. Помимо этого можно использовать гидромасажные ванны и чаще заниматься сексом.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07