Медики: Расслабление крайне важно для похудения





Эксперты объяснили, что в результате утренних дозированных тренировок вырабатывается гормон кортизол, играющий роль жиросжигателя. Данный гормон ускоряет метаболизм, нормализует уровень сахара в крови, а также повышает устойчивость к различным инфекциям.Если человек занимается постоянно, без расслабляющего отдыха, то уровень кортизола в организме не снижается. Это приводит к разрушению мышечной и костной ткани, гормональным сбоям и снижению иммунитета.Восстановление во время тренировки позволяет мышцам расслабиться, уточняют специалисты. Они рекомендуют массаж, криотерапию, которые могут уменьшить воспаления.Ученые также советуют отключать гаджеты во время сна, который, кстати должен быть 8-ми часовым. Помимо этого можно использовать гидромасажные ванны и чаще заниматься сексом.