Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову





По словам Влада Топалова, роды проходили в Москве. Малыш появился на свет с весом 3 690 грамм, а его рост составил 59 сантиметров. Первенцем звёздной пары оказался сын, хотя ранее артист отмечал, что мечтает о дочерях и чтобы их было не менее четырёх.Такое желание музыкальный исполнитель пояснял опасениями, что у него могут не заладиться отношения с сыном – подобно тому, как это происходило у него с его отцом. По всей видимости, Владу Топалову придётся приложить все усилия, для того чтобы разорвать «порочный круг» и стать для своего ребёнка лучшим в мире папой.О том, как чувствует себя Регина Тодоренко и каково имя наследника, певец не сообщил.