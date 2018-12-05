Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову
Певец Влад Топалов сообщил, что он и его супруга Регина Тодоренко, наконец, стали родителями, причём впервые. Пара узаконила свои отношения 25 октября этого года, а сейчас журналистам стало известно о появлении на свет наследника.
По словам Влада Топалова, роды проходили в Москве. Малыш появился на свет с весом 3 690 грамм, а его рост составил 59 сантиметров. Первенцем звёздной пары оказался сын, хотя ранее артист отмечал, что мечтает о дочерях и чтобы их было не менее четырёх.
Такое желание музыкальный исполнитель пояснял опасениями, что у него могут не заладиться отношения с сыном – подобно тому, как это происходило у него с его отцом. По всей видимости, Владу Топалову придётся приложить все усилия, для того чтобы разорвать «порочный круг» и стать для своего ребёнка лучшим в мире папой.
О том, как чувствует себя Регина Тодоренко и каково имя наследника, певец не сообщил.
По словам Влада Топалова, роды проходили в Москве. Малыш появился на свет с весом 3 690 грамм, а его рост составил 59 сантиметров. Первенцем звёздной пары оказался сын, хотя ранее артист отмечал, что мечтает о дочерях и чтобы их было не менее четырёх.
Такое желание музыкальный исполнитель пояснял опасениями, что у него могут не заладиться отношения с сыном – подобно тому, как это происходило у него с его отцом. По всей видимости, Владу Топалову придётся приложить все усилия, для того чтобы разорвать «порочный круг» и стать для своего ребёнка лучшим в мире папой.
О том, как чувствует себя Регина Тодоренко и каково имя наследника, певец не сообщил.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:35