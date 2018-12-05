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Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову

Певец Влад Топалов сообщил, что он и его супруга Регина Тодоренко, наконец, стали родителями, причём впервые. Пара узаконила свои отношения 25 октября этого года, а сейчас журналистам стало известно о появлении на свет наследника.
Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову

По словам Влада Топалова, роды проходили в Москве. Малыш появился на свет с весом 3 690 грамм, а его рост составил 59 сантиметров. Первенцем звёздной пары оказался сын, хотя ранее артист отмечал, что мечтает о дочерях и чтобы их было не менее четырёх.

Такое желание музыкальный исполнитель пояснял опасениями, что у него могут не заладиться отношения с сыном – подобно тому, как это происходило у него с его отцом. По всей видимости, Владу Топалову придётся приложить все усилия, для того чтобы разорвать «порочный круг» и стать для своего ребёнка лучшим в мире папой.

О том, как чувствует себя Регина Тодоренко и каково имя наследника, певец не сообщил.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:35

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