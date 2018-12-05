Владимир Путин пообещал исполнить заветные желания пяти неизлечимо больных детей
Владимир Путин дал обещание исполнить заветные желания 5-ти детей, страдающих неизлечимыми болезнями. Глава России заявил об этом в Москве в рамках форума добровольцев.
В ходе осмотра стендов проектов благотворительности волонтёры рассказали Владимиру Путину о проекте "Мечтай со мной". Его участники исполняют заветные желания детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Участникам флэш-моба следовало выбрать один из конвертов с мечтами, которые были прикреплены к стенду. Глава государства собрал 5 оставшихся детских желаний, пообещав их выполнить. В одном конверте мальчик оставил пожелание снять видеоролик об Ил-96. Владимир Путин пообещал пригласить ребёнка в столицу, чтобы он познакомился с пилотами лётного отряда "Россия", а также побывал в самолёте. По словам президента, другой ребёнок вскоре сможет полетать в Санкт-Петербурге на вертолёте. Он хотел увидеть город в полёте.
Благодаря содействию Владимира Путина, девочка мечтающая узнать мир кино изнутри, сможет побывать на экскурсии по "Мосфильму". Другая девочка сможет побывать на телеканале Russia today, а также побывать в роли журналиста. Российского президента тронула мечта мальчика, мечтавшего пожать ему руку. Президент хочет пригласить этого ребёнка в столицу на новогоднее празднование, чтобы исполнить его мечту.
«Dni24» ранее сообщали, что в рамках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" планируется открытие выставки, на которой будут представлены всевозможные дорогие, а также редкие домашние кошки.
В ходе осмотра стендов проектов благотворительности волонтёры рассказали Владимиру Путину о проекте "Мечтай со мной". Его участники исполняют заветные желания детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Участникам флэш-моба следовало выбрать один из конвертов с мечтами, которые были прикреплены к стенду. Глава государства собрал 5 оставшихся детских желаний, пообещав их выполнить. В одном конверте мальчик оставил пожелание снять видеоролик об Ил-96. Владимир Путин пообещал пригласить ребёнка в столицу, чтобы он познакомился с пилотами лётного отряда "Россия", а также побывал в самолёте. По словам президента, другой ребёнок вскоре сможет полетать в Санкт-Петербурге на вертолёте. Он хотел увидеть город в полёте.
Благодаря содействию Владимира Путина, девочка мечтающая узнать мир кино изнутри, сможет побывать на экскурсии по "Мосфильму". Другая девочка сможет побывать на телеканале Russia today, а также побывать в роли журналиста. Российского президента тронула мечта мальчика, мечтавшего пожать ему руку. Президент хочет пригласить этого ребёнка в столицу на новогоднее празднование, чтобы исполнить его мечту.
«Dni24» ранее сообщали, что в рамках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" планируется открытие выставки, на которой будут представлены всевозможные дорогие, а также редкие домашние кошки.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:52