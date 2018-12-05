В Москве пройдет конференция «Новые технологии в московском образовании»





В работе мероприятия примут участие ведущие специалисты столичной системы образования, среди которых – замруководителя Департамента образования города Татьяна Васильева и ответственный продюсер симпозиума «Город образования» Павел Кузьмин.AQDAR – ежегодный форум, объединяющий школьников, преподавателей и разработчиков образовательных технологий со всех точек планеты. Цель мероприятия – всемерная консолидация экспертных усилий для продвижения национальных образовательных систем в мире.Напомним, в августе этого года представители «Города образования», Дубайского симпозиума Innovation Arabia и AQDAR подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого государства намерены обмениваться опытом и последними технологическими достижениями национальных образовательных систем.