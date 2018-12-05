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В Москве пройдет конференция «Новые технологии в московском образовании»

6 декабря в Департаменте образования столицы состоится конференция «Новые технологии в московском образовании» с участием аккредитованных представителей СМИ. В ходе конференции эксперты столичной системы образования подведут итоги прошедшего в конце ноября всемирного образовательного саммита AQDAR, на котором Москва презентовала свои инновационные программы. Об этом сообщает Mos.ru.
В Москве пройдет конференция «Новые технологии в московском образовании»

В работе мероприятия примут участие ведущие специалисты столичной системы образования, среди которых – замруководителя Департамента образования города Татьяна Васильева и ответственный продюсер симпозиума «Город образования» Павел Кузьмин.

AQDAR – ежегодный форум, объединяющий школьников, преподавателей и разработчиков образовательных технологий со всех точек планеты. Цель мероприятия – всемерная консолидация экспертных усилий для продвижения национальных образовательных систем в мире.

Напомним, в августе этого года представители «Города образования», Дубайского симпозиума Innovation Arabia и AQDAR подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого государства намерены обмениваться опытом и последними технологическими достижениями национальных образовательных систем.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:23

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