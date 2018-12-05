Ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться
Американские ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться. Эксперты объяснили, что большинство молодых людей совершает ошибку вступая в брак, не будучи готовыми к семейным жизни.
Согласно последним исследованиям, люди, подвергающиеся негативным последствиям конфликтов с близкими, ухудшают себе жизнь, а также получают в результате стрессов проблемы со здоровьем. Специалисты поведали, что от умного и правильного выбора партнера зависит каждый аспект жизни человека и его будущих детей.
Среди неправильных причин связать жизнь брачными узами эксперты упомянули стремление доказать собственную стабильность и успешность окружающим. Многие совершают такой шаг, чтобы казаться родителям взрослыми и независимыми. Прекрасная половина человечества предпочитает демонстрировать прекрасную личную жизнь бывшим избранникам.
По мнению американских ученых, худшим вариантом является брак ради самоуважения. Здесь неуверенный в себе индивид ищет спасения. Но для семейной жизни важно научиться чувствовать счастье самому.
Согласно последним исследованиям, люди, подвергающиеся негативным последствиям конфликтов с близкими, ухудшают себе жизнь, а также получают в результате стрессов проблемы со здоровьем. Специалисты поведали, что от умного и правильного выбора партнера зависит каждый аспект жизни человека и его будущих детей.
Среди неправильных причин связать жизнь брачными узами эксперты упомянули стремление доказать собственную стабильность и успешность окружающим. Многие совершают такой шаг, чтобы казаться родителям взрослыми и независимыми. Прекрасная половина человечества предпочитает демонстрировать прекрасную личную жизнь бывшим избранникам.
По мнению американских ученых, худшим вариантом является брак ради самоуважения. Здесь неуверенный в себе индивид ищет спасения. Но для семейной жизни важно научиться чувствовать счастье самому.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:37