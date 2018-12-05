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Таисия Повалий похвасталась босоножками и драгоценностями для новогодних съёмок

Украинская эстрадная исполнительница Таисия Повалий похвасталась в Instagram босоножками на высоком каблуке и драгоценностями для новогодних съёмок. Публикации прокомментировали не только фолловеры звезды, но и её коллеги.
Таисия Повалий похвасталась босоножками и драгоценностями для новогодних съёмок

Так, актриса и телеведущая Ольга Сумская написала под роликом, на кадрах которого Таисия Повалий демонстрирует свои «хрустальные туфельки», сидя перед зеркалом в гримёрке и покачивая ногой, что обувь на самом деле роскошная, но в то же время она выразила сомнения в возможности ходить в подобных босоножках. Ответ певицы не заставил себя долго ждать. «Оленька, зря ты так! В них я ещё и танцую на сцене», – отреагировала народная артистка Украины на комментарий коллеги.
Таисия Повалий похвасталась босоножками и драгоценностями для новогодних съёмок

На второй видеозаписи Таисия Повалий примеряет множество драгоценностей, попутно объясняя зрителям, что любовь к украшениям у неё появилась после участия в съёмках сказки «Золушка», где артистка исполнила роль феи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:14

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