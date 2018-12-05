Певица Елка изменила привычному стилю и сделала афроукладку





Звезда появилась с новой прической в Крокус Сити Холле, где прошла третья церемония вручения музыкальной премии под названием "Высшая лига". Среди лауреаток оказалась и Елизавета Иванцив, которую многие знают как Елку.На торжестве Елка появилась не только с новой неожиданной прической, но и в лаконичном черном платье в пол. Однако многие фанаты недоумевают, почему же любимая певица решила вдруг поменять традиционный пучок на африканскую укладку.Артистка казалась особенно очаровательной с пышными волосами. Новый образ сделал звезду практически неузнаваемой.