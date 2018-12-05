Поклонники Марии Шараповой восхитились её сексуальной позой на новом снимке

На своей странице в социальной сети Шарапова разместила бэкстеидж со съёмок для глянцевого издания. Теннисистку запечатлели в расслабленной позе с широко расставленными ногами. Некоторые её поклонники сочли образ весьма сексуальным. Понравилась пользователям Instagram и подобранная стилистом одежда: полосатая майка и узкие джинсы.Фанаты Шараповой отметили, что в таком наряде она выглядит немного брутально, но всё ещё привлекательно и уж точно не пошло. Впрочем, позу спортсменки отдельные комментаторы сочли слишком вызывающей, а кто-то обратил внимание и на скромный размер груди модели.Отметим, что Шарапова часто делится повседневными снимками на своей странице, однако о личной жизни старается особо не распространяться. Скандал вызвали фотографии теннисистки с англичанином Александром Гилксом, где он целует её ягодицы. Знаменитость призналась, что миллионер из Великобритании её бойфренд.