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Поклонники Марии Шараповой восхитились её сексуальной позой на новом снимке

Поклонники Марии Шараповой восхитились её сексуальной позой на новом снимке в Instagram. Кадр был сделан на фотосессии для журнала Entrepreneur.
Поклонники Марии Шараповой восхитились её сексуальной позой на новом снимке

На своей странице в социальной сети Шарапова разместила бэкстеидж со съёмок для глянцевого издания. Теннисистку запечатлели в расслабленной позе с широко расставленными ногами. Некоторые её поклонники сочли образ весьма сексуальным. Понравилась пользователям Instagram и подобранная стилистом одежда: полосатая майка и узкие джинсы.

Фанаты Шараповой отметили, что в таком наряде она выглядит немного брутально, но всё ещё привлекательно и уж точно не пошло. Впрочем, позу спортсменки отдельные комментаторы сочли слишком вызывающей, а кто-то обратил внимание и на скромный размер груди модели.

Отметим, что Шарапова часто делится повседневными снимками на своей странице, однако о личной жизни старается особо не распространяться. Скандал вызвали фотографии теннисистки с англичанином Александром Гилксом, где он целует её ягодицы. Знаменитость призналась, что миллионер из Великобритании её бойфренд.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:53

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