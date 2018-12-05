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Компания JAC получила ОТТС на изготовление грузового шасси JAC N80

Компании JAC выдали ОТТС, позволяющее изготавливать грузовое шасси JAC N80. Грузовик на российский рынок начнут поставлять в начале 2019 года.

Компания JAC получила ОТТС на изготовление грузового шасси JAC N80


Модель имеет массу в 7950 кг. Транспортное средство соответствует экологическому стандарту Евро-5. Производителем будет предложено авто JAC N80 с разными типами надстроек, как в самосвале, фургоне, АГП, эвакуаторе, КМУ и прочей технике. Представители компании JAC отметили, что новая версия полностью соответствует запросам отечественного авторынка. В стандартной комплектации в транспортное средство оснащается магнитолой с выходами MP3/USB, подогревающимся автомобильным зеркалом заднего вида, ДХО, электрическими стеклоподъемниками. Грузовой автомобиль получит 3,8-литровый силовой агрегат на 156 «лошадок». Мотор осуществляет работу вместе с шестиступенчатой «механикой». Версия JAC N80 оснащается двухконтурной пневматической тормозной системой. Транспортное средство может осуществлять разгон до 110 км/час. Шасси весит 3032 кг. При этом грузоподъемность авто составляет 4930 кг.

«Dni24» накануне сообщили, что Volkswagen к 2026 году начнёт производить транспортные средства исключительно на электрической тяге.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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