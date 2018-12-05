Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое фото дочери с Канье Уэстом в Instagram

Фолловеры светской львицы были в восторге от трогательного момента, который удалось запечатлеть. Снимок был сделан когда прославленный рэпер трудился над одним из треков в студии и пятилетняя Норт уселась на колени к родителю, после чего стала играть.Сюжет получился очень хорошим, несмотря на занятость папы, видно, что девочке удалось повеселиться. Подписчикам Кардашьян понравилось, что Канье Уэст не ругает дочь за шалости, а позволяет "мешать" даже когда он весь погружен в творчество.