Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое фото дочери с Канье Уэстом в Instagram
Голливудская звезда показала фанатам трогательное фото дочери с отцом Канье Уэстом. На черно-белом фото видно, как Норт играет с рэпером, пока тот работает в студии. Ким Кардашьян опубликовала снимок семьи в Instagram.
Фолловеры светской львицы были в восторге от трогательного момента, который удалось запечатлеть. Снимок был сделан когда прославленный рэпер трудился над одним из треков в студии и пятилетняя Норт уселась на колени к родителю, после чего стала играть.
Сюжет получился очень хорошим, несмотря на занятость папы, видно, что девочке удалось повеселиться. Подписчикам Кардашьян понравилось, что Канье Уэст не ругает дочь за шалости, а позволяет "мешать" даже когда он весь погружен в творчество.
Фолловеры светской львицы были в восторге от трогательного момента, который удалось запечатлеть. Снимок был сделан когда прославленный рэпер трудился над одним из треков в студии и пятилетняя Норт уселась на колени к родителю, после чего стала играть.
Сюжет получился очень хорошим, несмотря на занятость папы, видно, что девочке удалось повеселиться. Подписчикам Кардашьян понравилось, что Канье Уэст не ругает дочь за шалости, а позволяет "мешать" даже когда он весь погружен в творчество.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:34