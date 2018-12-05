Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"

"Ждём с большим нетерпением начало слепых прослушиваний. Давайте пожелаем удачи Микелле, ведь она прошла кастинг в 6 сезон проекта "Голос. Дети"!" - пишет Алсу в своём Instagram.

Певица Алсу рассказала своим поклонникам об успехах своей младшей дочери на шоу "Голос. Дети". Микелла прошла этап слепых прослушиваний и вскоре появится в эфире "Первого канала". Девочка и её звёздная мать всерьёз настроены на работу с наставниками и победу.Российская исполнительница призналась, что её семья не всегда всерьёз относилась к хобби Микеллы. Отец девочки одобрял её занятия вокалом, но лишь затем, чтобы наследница пела для родственников и гостей, а не шла по стопам мамы. Однако с годами голосовые данные школьницы становились только лучше и в 10 лет последняя приняла твёрдое решение пойти на кастинг "Голоса".Отметим, что впервые на большую сцену дочь певицы вышла вместе со старшей сестрой Сафиной во время сольного выступления матери. Поклонникам звезды очень понравилось, как поют юные дарования.