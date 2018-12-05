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Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"

Дочь Алсу Микелла появится в шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". 10-летняя певица прошла первый этап прослушиваний и мечтает победить в музыкальном проекте.
Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу рассказала своим поклонникам об успехах своей младшей дочери на шоу "Голос. Дети". Микелла прошла этап слепых прослушиваний и вскоре появится в эфире "Первого канала". Девочка и её звёздная мать всерьёз настроены на работу с наставниками и победу.

Российская исполнительница призналась, что её семья не всегда всерьёз относилась к хобби Микеллы. Отец девочки одобрял её занятия вокалом, но лишь затем, чтобы наследница пела для родственников и гостей, а не шла по стопам мамы. Однако с годами голосовые данные школьницы становились только лучше и в 10 лет последняя приняла твёрдое решение пойти на кастинг "Голоса".

"Ждём с большим нетерпением начало слепых прослушиваний. Давайте пожелаем удачи Микелле, ведь она прошла кастинг в 6 сезон проекта "Голос. Дети"!" - пишет Алсу в своём Instagram.

Отметим, что впервые на большую сцену дочь певицы вышла вместе со старшей сестрой Сафиной во время сольного выступления матери. Поклонникам звезды очень понравилось, как поют юные дарования.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:16

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