Volkswagen планирует к 2026 году полностью преобразоваться в производителя современных электромобилей
Автобренд Volkswagen планирует к 2026 году окончательно преобразоваться в производителя современных электромобилей. Михаэль Йост, являющийся топ-менеджером бренда, в рамках специального мероприятия заявил, что VW запустит производство последней генерации своих авто на ДВС.
Volkswagen с этого момента откажется разрабатывать в дальнейшем силовые агрегаты внутреннего сгорания, а также платформы для них. По словам Михаэля Йоста, компания сфокусируется на разработке и реализации электрических транспортных средств. Между тем VW не отказывается адаптировать последние модификации своих силовых агрегатов на дизеле и бензине под действующие, а также будущие вводимые экологические нормы. Топ-менеджер Михаэль Йост считает, что после 2050 года на мировом авторынке будут еще популярны транспортные средства, оснащаемые двигателями внутреннего сгорания в регионах, где вследствие разных причин будет наблюдаться слабое развитие инфраструктуры для электрических транспортных средств,
«Dni24» недавно заявили, что команда Формулы-E создала для полярников специальный современный вездеход, который носит название Antarctica.
Volkswagen с этого момента откажется разрабатывать в дальнейшем силовые агрегаты внутреннего сгорания, а также платформы для них. По словам Михаэля Йоста, компания сфокусируется на разработке и реализации электрических транспортных средств. Между тем VW не отказывается адаптировать последние модификации своих силовых агрегатов на дизеле и бензине под действующие, а также будущие вводимые экологические нормы. Топ-менеджер Михаэль Йост считает, что после 2050 года на мировом авторынке будут еще популярны транспортные средства, оснащаемые двигателями внутреннего сгорания в регионах, где вследствие разных причин будет наблюдаться слабое развитие инфраструктуры для электрических транспортных средств,
«Dni24» недавно заявили, что команда Формулы-E создала для полярников специальный современный вездеход, который носит название Antarctica.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00