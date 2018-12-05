В Зимбабве бегемот-паникер напал на туристов из США





Пара решила поплавать на лодке по реке Замбези, расположенной с водопадом Виктория. Люди наслаждались отдыхом, пока их не напугал огромный гиппопотам. Бегемот запаниковал, когда увидел плавсредство, и атаковал туристов.Лодка перевернулась и спасла людей от преследования парнокопытного млекопитающего. Стоит отметить, что в Африке бегемоты-гиганты особенно опасны и агрессивны. От их нападений погибает больше людей, чем от леопардов и львов.Супруги из США пребывают в легком шоке, а женщина получила травму ноги. После этого происшествия сотрудники природоохранной ассоциации Зимбабве просят многочисленных туристов быть осторожнее и не подходить близко к экзотическим созданиям.