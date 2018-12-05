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Модель Галина Миргаева показала подготовку своего тела к Новому Году в Instagram

Известная российская модель Галина Миргаева в своем блоге Instagram показала, как в спортзале готовит фигуру к празднованию Нового Года. Поклонники оценили старания кумира.
Модель Галина Миргаева показала подготовку своего тела к Новому Году в Instagram

Галина Миргаева стала известной в социальной сети Instagram благодаря своей необычной внешности, которая очень схожа с чертами лица знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли. В аккаунте 31-летней модели вниманию подписчиков часто представляются довольно откровенные снимки, которые выгодно подчеркивают ее фигуру. Свой последний пост Миргаева посвятила походу в спортзал. По ее словам, осталось немного времени, чтобы привести свое тело в порядок перед праздником Новый Год. «Сейчас больше уделяю внимания функциональным тренировкам и кардио, чтобы булочки горели» - подытожила знаменитость.

Читатели блога Галины Миргаевой на высоком уровне оценили формы своего кумира. Кто-то отметил, что подобные фотографии очень мотивируют.
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:52

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