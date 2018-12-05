Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет о смерти жены

Валерий Гаркалин рассказал ведущей шоу Лере Кудрявцевой, что в начале текущего года он был доставлен в НИИ Склифосовского, где две недели провел в коме. Но медикам удалось вытащить знаменитость с «того света». Что касается употребления алкоголя, то этот период он связывает с потерей своей супруги Екатерины Гаркалиной, которая умерла от рака. Актер винит только себя в ее болезни.Выпуск передачи можно будет увидеть уже 8 декабря на канале НТВ, также в эфире появится знаменитая российская актриса Татьяна Васильева и признается, что была влюблена в своего коллегу.