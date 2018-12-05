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Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет о смерти жены

Знаменитый российский актер Валерий Гаркалин в эфире телепередачи «Секрет на миллион» откровенно рассказал, как чувствует себя после комы и смерти своей супруги. Также артист признался, что когда его супруги не стало, он искал утешение в алкоголе.
Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет о смерти жены

Валерий Гаркалин рассказал ведущей шоу Лере Кудрявцевой, что в начале текущего года он был доставлен в НИИ Склифосовского, где две недели провел в коме. Но медикам удалось вытащить знаменитость с «того света». Что касается употребления алкоголя, то этот период он связывает с потерей своей супруги Екатерины Гаркалиной, которая умерла от рака. Актер винит только себя в ее болезни.

Выпуск передачи можно будет увидеть уже 8 декабря на канале НТВ, также в эфире появится знаменитая российская актриса Татьяна Васильева и признается, что была влюблена в своего коллегу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:12

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