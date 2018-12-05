Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о фильмах ВОВ на «Радио Свобода»
На своей странице в Twitter 4 декабря «Радио Свобода» провело опрос о фильмах на тему Великой Отечественной войны. Россияне уже назвали опрос общественного мнения дешевой пропагандой.
Сотрудники СМИ поинтересовались у пользователей, есть ли правдивые фильмы российского производства о ВОВ, сообщает «Слово и Дело». По итогам опроса выяснилось, что 55% респондентов ответили, что такие картины есть, а 45% считают, что в истории отечественного кинематографа не было лент, которые бы правдиво освещали события 1941-1945 годов.
В комментариях пользователи Сети пишут, что государственная радиостанция США ступила на очень скользкую тему. Они отметили, что отечественные фильмы о Великой Отечественной, особенно советские, очень правдивы, в отличие от американских, а сотрудников радиостанции они называли людьми без чести и совести, ведь если слушать данный ресурс, то может сложиться мнение, что войну выиграли американцы. Также в комментариях «Радио Свободе» порекомендовали объединиться с телеканалом «Дождь» в данной теме. В 2014 году телеканал провел опрос, в котором спросил у зрителей, стоило ли было сдавать блокадный Ленинград фашистам, чтобы спасти от голодной смерти сотни тысяч людей.
Сотрудники СМИ поинтересовались у пользователей, есть ли правдивые фильмы российского производства о ВОВ, сообщает «Слово и Дело». По итогам опроса выяснилось, что 55% респондентов ответили, что такие картины есть, а 45% считают, что в истории отечественного кинематографа не было лент, которые бы правдиво освещали события 1941-1945 годов.
В комментариях пользователи Сети пишут, что государственная радиостанция США ступила на очень скользкую тему. Они отметили, что отечественные фильмы о Великой Отечественной, особенно советские, очень правдивы, в отличие от американских, а сотрудников радиостанции они называли людьми без чести и совести, ведь если слушать данный ресурс, то может сложиться мнение, что войну выиграли американцы. Также в комментариях «Радио Свободе» порекомендовали объединиться с телеканалом «Дождь» в данной теме. В 2014 году телеканал провел опрос, в котором спросил у зрителей, стоило ли было сдавать блокадный Ленинград фашистам, чтобы спасти от голодной смерти сотни тысяч людей.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:43