АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о фильмах ВОВ на «Радио Свобода»

На своей странице в Twitter 4 декабря «Радио Свобода» провело опрос о фильмах на тему Великой Отечественной войны. Россияне уже назвали опрос общественного мнения дешевой пропагандой.

Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о фильмах ВОВ на «Радио Свобода»


Сотрудники СМИ поинтересовались у пользователей, есть ли правдивые фильмы российского производства о ВОВ, сообщает «Слово и Дело». По итогам опроса выяснилось, что 55% респондентов ответили, что такие картины есть, а 45% считают, что в истории отечественного кинематографа не было лент, которые бы правдиво освещали события 1941-1945 годов.

В комментариях пользователи Сети пишут, что государственная радиостанция США ступила на очень скользкую тему. Они отметили, что отечественные фильмы о Великой Отечественной, особенно советские, очень правдивы, в отличие от американских, а сотрудников радиостанции они называли людьми без чести и совести, ведь если слушать данный ресурс, то может сложиться мнение, что войну выиграли американцы. Также в комментариях «Радио Свободе» порекомендовали объединиться с телеканалом «Дождь» в данной теме. В 2014 году телеканал провел опрос, в котором спросил у зрителей, стоило ли было сдавать блокадный Ленинград фашистам, чтобы спасти от голодной смерти сотни тысяч людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Летучая встретила 40-летие на чайных
Умер мультипликатор комедийных телешоу Юрий
Volkswagen планирует к 2026 году полностью
В Зимбабве бегемот-паникер напал на туристов из
Модель Галина Миргаева показала подготовку своего
Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о
Меган Маркл решила заняться благотворительностью,
Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру
Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка
Команды Формулы-E сконструировали для полярников
Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет
Папа Римский Франциск приказал церкви готовиться
Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной
Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься
Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для
Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с
Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем
Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с
В США паранормальная активность в старом доме
Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и
Эксперты анонсировали лучшие бесплатные игры для
Звезда "Мохнатый Сатурн" изменила представления о
Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж,
Алексей Воробьев выступит с американскими
В Facebook разрешат создание приложений,
Александр Кержаков без предупреждения увез сына
Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Просмотреть все новости