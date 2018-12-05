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Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру

Знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс в своем блоге Instagram показала подписчикам фигуру в раздельном купальнике. По словам артистки, она представила публике снимок без фотошопа, поскольку пользоваться им совсем не умеет.
Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру

Эвелина Бледанс на сегодняшний день находится в теплых краях на отдыхе. В социальной сети Instagram она поделилась свежим снимком, где можно увидеть ее у отельного бассейна, сидящей в раздельном купальнике. Актриса демонстрирует фигуру и утверждает, что фото не обрабатывалось в фоторедакторе. Под постом, Бледас написала, что не умеет уменьшать объем талии на фотографиях. Также она отметила, что ей не совсем понятно, почему многие люди, прилетевшие к морю, предпочитают бассейн. Однако она не может заставить себя променять соленую воду на воду с хлором.

Читатели блога Бледанс поддержали кумира во мнении, но большинство оценили ее стройную фигуру и отметили, что ей не нужно «уменьшать» талию с помощью программ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:24

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