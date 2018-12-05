Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру

Эвелина Бледанс на сегодняшний день находится в теплых краях на отдыхе. В социальной сети Instagram она поделилась свежим снимком, где можно увидеть ее у отельного бассейна, сидящей в раздельном купальнике. Актриса демонстрирует фигуру и утверждает, что фото не обрабатывалось в фоторедакторе. Под постом, Бледас написала, что не умеет уменьшать объем талии на фотографиях. Также она отметила, что ей не совсем понятно, почему многие люди, прилетевшие к морю, предпочитают бассейн. Однако она не может заставить себя променять соленую воду на воду с хлором.Читатели блога Бледанс поддержали кумира во мнении, но большинство оценили ее стройную фигуру и отметили, что ей не нужно «уменьшать» талию с помощью программ.