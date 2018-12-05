АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Меган Маркл решила заняться благотворительностью, чтобы отвлечься от негативной критики

Герцогиня Сассекская решила заняться благотворительностью, чтобы как-то отвлечься от негативной критики, которую на нее обрушили британские СМИ. Меган Маркл будет помогать женщинам в развивающихся странах.
Меган Маркл решила заняться благотворительностью, чтобы отвлечься от негативной критики

Супруга принца Гарри уже проводит брифинги с благотворительными организациями. Вероятнее всего, бывшая актриса возьмет на себя ответственность за образование прекрасной половины человечества в развивающихся странах.

Меган Маркл тайно встретилась с CAMFED (Компания по образованию женщин, работающая в нескольких африканских странах). Герцогиня уверена, что образование - лучший способ борьбы с бедностью и социальным неравенством.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Летучая встретила 40-летие на чайных
Умер мультипликатор комедийных телешоу Юрий
Volkswagen планирует к 2026 году полностью
В Зимбабве бегемот-паникер напал на туристов из
Модель Галина Миргаева показала подготовку своего
Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о
Меган Маркл решила заняться благотворительностью,
Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру
Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка
Команды Формулы-E сконструировали для полярников
Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет
Папа Римский Франциск приказал церкви готовиться
Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной
Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься
Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для
Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с
Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем
Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с
В США паранормальная активность в старом доме
Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и
Эксперты анонсировали лучшие бесплатные игры для
Звезда "Мохнатый Сатурн" изменила представления о
Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж,
Алексей Воробьев выступит с американскими
В Facebook разрешат создание приложений,
Александр Кержаков без предупреждения увез сына
Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Просмотреть все новости