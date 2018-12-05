Меган Маркл решила заняться благотворительностью, чтобы отвлечься от негативной критики





Супруга принца Гарри уже проводит брифинги с благотворительными организациями. Вероятнее всего, бывшая актриса возьмет на себя ответственность за образование прекрасной половины человечества в развивающихся странах.Меган Маркл тайно встретилась с CAMFED (Компания по образованию женщин, работающая в нескольких африканских странах). Герцогиня уверена, что образование - лучший способ борьбы с бедностью и социальным неравенством.