Команды Формулы-E сконструировали для полярников вездеход Antarctica
Члены команды Формулы-E сконструировали для полярных исследователей новую современную версию вездехода. Она оснащается электрическим силовым агрегатом.
Фирма Venturi Automobiles, являющаяся участником Формулы-E, создала первый вездеход, который предназначен для полярников. Данный транспорт назвали Antarctica. Вездеход был презентован в стенах дворца князя Монако Альберта Второго. Им был инициирован данный проект. Гусеничное транспортное средство работает за счёт двух электродвигателей. Их общая производительность составила 163 лошадиные силы. Транспорт может разгоняться до 25 км/час. Гусеничный вездеход может на одном заряде преодолеть сорок пять километров. Фирма Venturi Antarctica в марте будущего года возьмёт участие в очередной экспедиции под названием Back to Telegraph Creek, которая будет проходить на территории Канады. В число участников войдёт Альберт II. Внедорожные транспортные средства в рамках заезда должны будут преодолеть сорок два километра трассы, начиная от озера, именуемого как Dease Lake, и до коммуны под названием Telegraph Creek. После окончания данной экспедиции, транспорт направят на Южный полюс. Там он будет использован исследователями в научных целях.
«Dni24» ранее сообщали, что Tata сконструировала новую версию кросса, основой которого выступила версия Land Rover Discovery Sport. Турбодизельный силовой агрегат Harrier способен генерировать 140 «лошадок».
Фирма Venturi Automobiles, являющаяся участником Формулы-E, создала первый вездеход, который предназначен для полярников. Данный транспорт назвали Antarctica. Вездеход был презентован в стенах дворца князя Монако Альберта Второго. Им был инициирован данный проект. Гусеничное транспортное средство работает за счёт двух электродвигателей. Их общая производительность составила 163 лошадиные силы. Транспорт может разгоняться до 25 км/час. Гусеничный вездеход может на одном заряде преодолеть сорок пять километров. Фирма Venturi Antarctica в марте будущего года возьмёт участие в очередной экспедиции под названием Back to Telegraph Creek, которая будет проходить на территории Канады. В число участников войдёт Альберт II. Внедорожные транспортные средства в рамках заезда должны будут преодолеть сорок два километра трассы, начиная от озера, именуемого как Dease Lake, и до коммуны под названием Telegraph Creek. После окончания данной экспедиции, транспорт направят на Южный полюс. Там он будет использован исследователями в научных целях.
«Dni24» ранее сообщали, что Tata сконструировала новую версию кросса, основой которого выступила версия Land Rover Discovery Sport. Турбодизельный силовой агрегат Harrier способен генерировать 140 «лошадок».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:13